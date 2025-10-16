Beykoz’daki eski sevgili dehşeti kamerada! Barışma bahanesiyle katletti

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu'da bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Ş. bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç'un evine barışma bahanesiyle geldi.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden defalarca bıçakladı.

BARIŞMAK İÇİN KONUŞALIM DEMİŞ

Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aysel Karakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Fethi Ş. emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şancı, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin savcılık ve hâkimlik sorgularında susma hakkını kullandığı, olayın tanığı olan site görevlisinin ise ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Karakoç ile Şancı arasında olay öncesine ait herhangi bir şiddet iddiası ya da tedbir talebi bulunmadığı tespit edildi.

DEHŞET ANI KAMERADA

Şüphelinin genç kadını defalarca bıçakladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.