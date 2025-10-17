14 yıl sonra gelen korkunç itiraf! Ağabeyini öldürüp temele gömmüştü! ’Korktum kürekle vurdum’

2011 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharrem Kılınç'ın cansız bedeni, Jandarma JASAT Dedektif Timleri'nin titiz çalışması sonucu 14 yıl sonra kardeşinin ahırının temelinde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu Muharrem Kılınç'ın, kardeşi Ali Kılınç tarafından kürekle kafasına vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

14 YILLIK KAYIP OLAYINDA ŞOK GELİŞME

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Cumhuriyet Müracaat Savcısı Gökhan Güler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ali Kılınç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren sanık Kılınç, ağabeyinin alkolik olduğunu ve köye geri geldiğinde kendilerini defalarca tehdit edip saldırdığını öne sürdü.

KATİL KARDEŞİN TÜYLER ÜRPERTEN İFADESİ:

Ali Kılınç, cinayet anını ise şu sözlerle anlattı: "Ağabeyim alkolikti. İzmir'deki çocuklarının yanından geçinemediği için köye geri geldi. Burada bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü de elinde bıçakla boğazıma sarıldı, ben de korktum kürekle vurdum. Yere gömdüm."

Savcı Güler tarafından ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ali Kılınç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Muharrem Kılınç'ın öldürülmeden yaklaşık 7 ay önce köye geldiği öğrenildi.