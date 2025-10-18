Yurtdışında aranan 15 suçlu Türkiye’ye getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu...Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca yapılan koordineli çalışmalar sonucu yurt dışına kaçan şüphelilere yönelik çalışma yapıldığını bildirdi. Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi H.K.Ş'nin yakalandığını kaydederken diğer suçluların da Türkiye'ye getirildiğini belirtti.