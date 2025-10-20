Eşiyle tartışan adam kendini öldürmek istedi

Antalya'ya eşinin tedavisi için gelen ve yaşadıkları tartışma sonrası kaldığı hasta yakınları konuk evinin ara kat terasına çıkarak intihara kalkışan şahıs, uzun uğraşlar sonucu yine eşi tarafından ikna edildi. Olay, Kepez Belediyesi Hasta Yakınları Konuk Evi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ve bir şahsın konuk evinin ara teras katına çıkarak korkuluklardan sarktığı ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Adının Mustafa D. olduğu öğrenilen şahıs eşinin gelmesini istedi. Görevlilerin telefonla ulaştığı Mustafa D.'nin eşi olay yerine geldi. Polis ekipleri ile birlikte Mustafa D. ile bir süre görüşen genç kadın eşinin kendisini affetmesi talebine olumlu yanıt vermesinin ardından şahıs eyleminden vazgeçti.