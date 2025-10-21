Hindistan'da öldü diye tabuta konuldu ama canlı çıktı! Gerçeği öğrenince şoke olacaksınız... 'Bizzat görmek istedim'

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Konchi köyünde yaşayan 74 yaşındaki Mohan Lal, ölümünü taklit ederek sahte bir cenaze düzenledi. Bu olay tek başına bile herkesi şaşkına çevirirken, böyle bir girişimde bulunma nedeni ise akıllara durgunluk verdi.
Kendi cenazesini düzenlediğinde köy halkı, Mohan'ın ani ölümü karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çoğu kişi onun öldüğünü bile bilmezken, cenaze alayına katıldı, geleneksel tören ritüellerini yerine getirdi ve Mohan için yas tuttu. Ancak asıl şok, Mohan'ın tabutun içinden ayağa kalktığı anda yaşandı.
Törene katılanlar, cenazenin gerçekte Mohan'ın kimlerin onu önemsediğini görmek için planladığı bir oyun olduğunu kısa sürede öğrendi.
Mohan, sahte cenazeyi düzenleme amacını şöyle açıkladı: "Ölümden sonra insanlar tabutu taşır, ama ben bunu bizzat görmek ve insanların bana ne kadar saygı ve sevgi gösterdiğini bilmek istedim."
Sahte cenazeyi inandırıcı hale getirmek için Mohan, bazı akrabalarından ölüm haberini yaymalarını istedi ve sahne cenazeyi süslü bir tabuta koydurdu. Törenin gerçekçiliğini artırmak için hazırlıkları titizlikle yapan Mohan, köy sakinlerinin cenazeye yoğun ilgi göstereceğini umuyordu.
Beklediği gibi, yüzlerce köylü cenaze törenine katıldı ve Mohan için yas tuttu. İnsanların ilgisi ve gösterdikleri saygı, Mohan'ı hem şaşırttı hem de mutlu etti. Yaşadığı bu deneyim, onun toplumda ne kadar sevildiğini görmesini sağladı.
Sahte cenaze sonrası köylülerden özür dilemek isteyen Mohan Lal, herkese büyük bir ziyafet düzenledi. Törene katılanlar ve köy sakinleri, hem şaşkınlık hem de eğlence karışımı bir deneyim yaşarken, Mohan'ın amacına ulaştığı görülüyordu.
Mohan Lal'ın bu sıra dışı girişimi, hem köy halkı hem de sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi, Mohan'ın planını "ilginç ama düşündürücü" olarak yorumladı; bazıları ise sahte cenaze fikrini tartışmalı buldu.