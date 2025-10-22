Alacak verecek meselesi kanlı bitmişti! Katil zanlılarına İHA destekli operasyon!

Sultanbeyli Adil Mahallesinde 25 Eylül günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hakan Akar evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Göğsünden vurulan Akar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Hakan Akar ile İsmet Ç. arasında alacak verecek husumeti olduğu öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Başlatılan soruşturmada olay anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. İsmet Ç.'nin alınan ifadesinde, "Aramızda alacak verecekten dolayı husumet vardı. Kendisi beni arayıp küfürlü konuştu. Kardeşim Olcay Ç.'de olanları duydu" dediği öne sürüldü. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler olayda silah kullanan şahsın Olcay Ç. olduğunu tespit etti. Bitlis Güroymak İlçesinde bir dağ evinde saklandıkları belirlenen şüpheliler için İstanbul Polisi Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Ekiplerini harekete geçirdi.

İHA DESTEKLİ CİNAYET OPERASYONU

Bitlis Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bitlis İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma'ya ait İHA unsurları ile yapılan ortak operasyon sonucunda, şüpheliler Olcay Ç.ve E.Ç. isimli şahıslar Bitlis ili Güroymak ilçesi Değirmenköy Yolu Küme Evleri mevkiinde yakalandı. Şüpheli şahıslarla ilgili tahkikat Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapıldı. İkili adliyeye sevk edildi.

'SIRA SANA DA GELECEK'

Yapılan soruşturmada şüphelilerin Hakan Akar'ın ağabeyini de telefonla arayarak 'Sıra sana da gelecek' diyerek tehdit ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.