Kayseri’de fabrikada kimyasal sızıntı ihbarı: Çok sayıda polis harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde'de toz ve sıvı deterjan üretimi yapılan deterjan fabrikasında işe yeni başlayan bir işçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne fabrikada kimyasal maddelerden dolayı zehirlenen işçilerin olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

BİR İŞÇİYE OKSİJEN VERİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de solunumu düşen bir işçiye ayakta oksijen verdi. AFAD ekiplerince fabrikada yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Yapılan incelemelerin ardından ekipler fabrikadan ayrıldı.