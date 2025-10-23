Deprem bölgesi yeniden inşa ediliyor

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin üzerinden 2,5 yılı aşkın süre geçti. Parlamentoda yazılı soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde bu ay itibariyle teslim edilen konut ve işyeri sayısının 304 bin 836'yı bulduğunu belirtti. Kurum, muhalefetin "zeytinlikler, vatandaşların arazileri yok ediliyor" diye gündeme taşımaya çalıştığı Hatay konusuna da açıklık getirerek "Mevzuatı gereğince köy muhtarı ve vatandaşların da talepleri dâhilinde, 'fay hattına mesafesi, heyelan, sel, taşkın riskleri, zemin özelliklerinin bina yapımına elverişliliği, v.b.' gibi kriterler gözetilmekte ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınmaktadır. Söz konusu yer seçimi çalışmalarında hazineye ait uygun alan bulunmaması halinde ise ilgili yasa kapsamında özel mülkiyete ait taşınmazların kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmektedir" dedi.