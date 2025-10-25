Tarım ve Orman Bakanlığı affetmiyor! Peynir, tereyağı ve yoğurtta hile...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ve halkın sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini paylaştı.
Listeye ise "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşıldı.
Bakanlık söz konusu listeyi 24 Ekim tarihi itibarıyla bir kez daha yeniledi.
PAKETTEKİ İÇERİK GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLMİŞ
Güncellenen listede süt ürünleri dikkat çekti. Peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünlerde hile yapan markalar tespit edildi.
Söz konusu ürünlerin paketlerinde yazılanlar "yalan" çıkarken Peynir, tereyağı ve yoğurtta "yağ oranlarının düşük olduğu" görüldü. Yoğurtta ayrıca bitkisel yağ ve jelatin tespit edildi.
Peynirde Anadolu Cihangir, Sayraç, Ertat, Sühabey, Bey&En, Yeşil Toros markası, tereyağında Peynircioğlu Gurme Yayla markası ve yoğurtta Bir Çınar markası ifşa oldu.