İstanbul’da sevgili dehşeti! Nilay Kotan’a sokak ortasında 15 kurşun: Dehşet anları kamerada!

Olay, saat 09.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için evden çıkan Nilay Kotan'ın önü, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ali K. tarafından kesildi.

Ardından silahını çeken Ali K., Kotan'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan Kotan yere yığıldı. Saldırgan Ali K. ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kotan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.