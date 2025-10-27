Arsalara sahte define gömerek vurgun yaptılar! İzmir dahil 5 ilde operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Ankara merkezli İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta, arazi sahiplerini, arazilerinde define olduğuna inandırarak dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 34 şüpheli, 4 ay boyunca yapılan takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, tarihi eser süsü verilen haç, küp, ayna gibi materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin telefon ve bilgisayarlara da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

ARAZİYE GÖMÜP, TARİHİ ESER DİYE KANDIRDILAR

Kendilerini 'define bulucu' olarak tanıtan şüphelilerin, önceden ilanlardan tespit ettikleri bazı vatandaşların arazilerine değeri olmayan malzemeler gömdükleri, daha sonra arazi sahipleri ile irtibata geçerek, arazilerinde define olabileceğini söyledikleri belirlendi. Şüpheliler arazi sahiplerine, sözde asırlık define haritaları olduğunu ve define radar sisteminden alarm aldıklarını öne sürdü.