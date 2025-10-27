Kırmızı bültenle aranan 10 suçlu Türkiye’ye getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 1 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T, S.K, Ş.S, Ö.Y, H.A.E, E.G, A.G, Ü.K, M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y.'nin yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini aktardı.