Narin Güran cinayetinde herkesi şoke eden hamle: O saç teli her şeyi aydınlatacak mı?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/396 E sayılı dosyasında saç tellerine ilişkin fiziksel ve nicel inceleme yapmanın mümkün olduğunu ve bu hususta kovuşturmanın genişletilmesini talep etmiş olsak da bu husus kabul görmemiştir. Çünkü bu husus ayrı bir soruşturmayı gerektirmekteydi. Ancak, söz konusu saç tellerinin, Yüksel Güran ve Narin'in anne soyundan gelen akrabalarından alınacak saç ömekleri ile fiziksel ve nicel karşılaştırıldığında cinayete iştirak edenlerden ya da bizzat katilin kendisine ulaşma imkanı vardır. Narin Davası soruşturması sırasında bu hususta savcılıkça bir inceleme yapılmamıştır."

"YENİ SORUŞTURMA TALEBİ"

Dilekçede yeni soruşturma istenirken, "Ancak cinayetin açıklığa kavuşması ve cinayete iştirak eden diğer kişilerin tespiti açısından bu hususta yeni bir soruşturma açılarak gerekli adli tıp incelemesinin fiziksel ve nicel açıdan yapılması gerekmektedir. Maktul Narin'in saç tellerinin siyah olduğu yine Adli Tip raporunda sabittir. Bu nedenle, maktulun avuç içinden ve bedenin elde edilen saç tellerinin kendisine ait olması mümkün değildir. Kaldı ki Adli Tıp Raporu bu saç tellerinin maktulün anne soyundan birilerine ait olduğunu ortaya koymaktadır. İzah ettiğim ve resen dikkate alınacak diğer yasal nedenlerle, maktul Narin'in anne soyundan akrabalarının tespiti ile, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılması bunlardan alınacak saç ve kıl örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek fiziksel ve nicel inceleme yaptırılması, çıkacak sonuca göre ilgili ya da ilgililer hakkında Çocuğu Öldürme Suçundan ve İştirakten kamu davası açılması ve bu kişilerin tutuklanması vekaleten arz ve talep olunur."