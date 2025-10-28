Geri sayım başladı! Orhan Bey'den mesaj var: 29 Ekim'de başlıyoruz

OYUNCULAR KONUŞTU

MEHMET Bozdağ, "Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen bir yapıma imza attık. 125 ülkede izlenen ve milyarlarca kitlesi oluşan hikayemizde şimdi yeni bir döneme geçme zamanı" derken başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu "29 Ekim Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Zor şartlarda kısa dönemde kaliteyi hiç bozmadan çok iyi şeyler yapmaya çalıştık. Umarım sizlerde beğenirsiniz" ifadelerini kullandı. Burak Sergen ise şöyle söyledi: "Çok meşakkatli ve çok zor bir yolda 29 Ekim günü nihayete ereceğiz. Çok güzel ve çok ezber bozan bir iş oldu."

