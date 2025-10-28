Geri sayım başladı! Orhan Bey'den mesaj var: 29 Ekim'de başlıyoruz

atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş dizisinin devamı olarak yarın başlayacak olan Kuruluş Orhan Bozdağ kurduğu muhteşem dünyasıyla izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeye davet ediyor. Bozdağ Film Platolarında düzenlenen lansman ile Mehmet Bozdağ ve oyuncular kamera karşısına çıktı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda Mahassine Merabet, Çihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen'in yanı sıra Çağrı Şensoy, Belgin Şimşek gibi önemli isimler bulunuyor.
ÖZEL PLATO KURULDU
32 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 50 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 10 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı. Dizinin çekimleri için film platosunda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonu ile döneme uygun yapıldı. Dneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi. Kuruluş serisi müzikleri dışında Müzisyen Zeynep Alasya tarafından 50 farklı temada 'Kuruluş Orhan' için beste yapıldı. Besteler farklı orkestralar tarafından çalındı.
9 ÜLKEDE HAZIRLANDI
120 adet ana cast oyuncular için döneme ait kostümler üretilirken 1000 adet de halk, asker vb kostüm üretildi. Kuruluş Orhan Dizisi CGI, efektleri, görüntüleri ve animasyonları aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Hindistan, Güney Kore ve Pakistan'ın bulunduğu 9 ülkede hazırlandı. Dizinin oyuncularına akademisyenleruzmanlar tarafından hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara bir ay boyunca teorik dersler verirken yine oyuncular uzmanlardan, aksiyon, at binme, ok ve kılıç eğitimleri aldı. Binicilik eğitimleri özel olarak yetiştirilmiş atlarla verildi.
OYUNCULAR KONUŞTU
MEHMET Bozdağ, "Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen bir yapıma imza attık. 125 ülkede izlenen ve milyarlarca kitlesi oluşan hikayemizde şimdi yeni bir döneme geçme zamanı" derken başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu "29 Ekim Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Zor şartlarda kısa dönemde kaliteyi hiç bozmadan çok iyi şeyler yapmaya çalıştık. Umarım sizlerde beğenirsiniz" ifadelerini kullandı. Burak Sergen ise şöyle söyledi: "Çok meşakkatli ve çok zor bir yolda 29 Ekim günü nihayete ereceğiz. Çok güzel ve çok ezber bozan bir iş oldu."