SON DAKİKA: Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var: 2 cansız bedene ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada:

"29.10.2025 tarihinde saat 07.30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir.

Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları vali ve belediye başkanı koordinasyonununda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir.

Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 dron ve 52 araç yer almaktadır.

Arama ve kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz" dedi.

ENKAZ ALTINDA KALAN AİLENİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olayda enkaz altında kalan aile fertleri edinilen bilgilere göre; baba Levent Bilir (44), anne Emine Bilir (37) ve çocukları; Emir (12), Nisa (14), Dilara (18) olarak belirlendi.

9 BİNA MÜHÜRLENDİ

Kocaeli Gebze'de yıkılan binanın yakınlarında bulunan 8 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 8 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

5 KİŞİLİK AİLEYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Binadaki eczanenin üstünde bulunan katta 5 kişilik bir ailenin yaşadığını ve onların enkaz altında kaldığını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Binanın en alt katında eczane bulunuyor. Bunun üstünde bir aile yaşıyor. Bu kattaki 5 kişilik bir aile enkaz altında kaldı. Ekipler enkaz altından ses aldıklarını söyledi. Çalışmalar da sesin geldiği noktada yürütülüyor" bilgilerini verdi.

1 ERKEK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Maalesef az önce bir erkek çocuğun cansız bedenine ulaşıldı." dedi.

Enkaz altında hayatını kaybeden kişinin 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir olduğu öğrenildi.



1 CANSIZ BEDEN DAHA...

Enkazda bir cansız bedene daha ulaşıldı.