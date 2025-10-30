Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti! 1 ölü 4 yaralı

Kısa sürede büyüyen kavgada sopalarla hem araçlara hem birbirine saldırdılar. Kavgada Y.C.G., bıçakla 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.





Sağlık ekipleri Burak A. ve H.A., M.C.G., F.G. ve M.G.'yi hastaneye kaldırdı. Bıçakla yaralanan Burak A., ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olaya karışanların daha öncede suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.