320 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk lirası olan, 525 kilogram esrar ele geçirildi. Gerçekleştirilen detaylı aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı kontrollerde, araçların gizli bölmelerinde esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu.Ticaret Bakanlığı ayrıca "yüzyılın küresel felaketi" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi, öncelikli hedeflerimiz arasında gördüklerini vurguladı.