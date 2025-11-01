Bakan Kurum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış töreninde konuştu: Afet anında ihtiyaçları karşılayabilecek

Bu muhteşem eserin afet anında tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir alan olarak inşa ettik. Ne zaman bir eserimizi hizmete açsak hep aynı duyguya yaşıyoruz. Hiçbir ülkenin başaramayacağı, altından kalkamayacağı yatırımları hızlı bir şekilde yapan bir Türkiye var. Bir yandan deprem bölgesindeki kardeşlerimize 304 bin konutu teslim ederken, 450 bin konutun tamamlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Bugün ev sahibi olmayan kalmayacak diyen bir Türkiye var. 1 milyon 740 bin konutu halkının hizmetine sunmuş, 500 bin konut için yola çıkan bir Türkiye var. Bizler devletimizle gurur duyuyoruz. Gittiğimiz her yerde milletimize söylediğimiz tek şey var. Değeri milyarlarca lirayı bulan bu eserleri milletine sunacak tek bir ülke var o da Türkiye Cumhuriyeti'dir.

"İSTANBULLU KARDEŞLERİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM"

Söz veriyoruz. Son nefesimize kadar durmayacağız. Tüm insanlığın liderliğinde eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. İlk fidanları Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte diktik. Bugün ise hizmete açıyoruz. İstanbullu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.