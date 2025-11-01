MEB’in uygulamaları dünyaya örnek gösterildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin milli eğitim alanındaki uygulamalarıyla G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'nda UNICEF tarafından dünyaya örnek gösterildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye, eğitim diplomasisi çalışmalarında yeni bir başarıya imza attı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 22 Ekim'de düzenlenen G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'nda Milli Eğitim Bakanlığının eğitim alanındaki girişimleri ve öne çıkan uygulamaları, UNICEF tarafından dünyaya örnek olarak gösterildi. UNICEF Küresel Eğitim ve Ergen Gelişimi Direktörü Pia Britto, toplantıda yaptığı konuşmada değer ve beceri temelli Türkiye Maarif Modeli'nin, uluslararası alanda takdir edildiğini dile getirdi.