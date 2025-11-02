‘En güzel yürüyüş rotası’ Likya Yolu seçildi

İNGILTERE merkezli ünlü "Time Out" dergisi, dünyanın en güzel yürüyüş rotalarını sıraladığı listede Likya Yolu'nu ilk sırada gösterdi. Fethiye'den başlayıp Antalya'nın Konyaaltı ilçesine kadar uzanan yaklaşık 540 kilometrelik Likya Yolu, doğa ve tarihle iç içe bir yürüyüş deneyimi sunuyor. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Likya Yolu'nun dünyanın en güzel yürüyüş rotası seçilmesinin bölge için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, bu tanınırlığın turizm potansiyelini güçlendireceğini ve sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağını ifade etti.