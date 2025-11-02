Okul yolunda kan donduran olay: 13 yaşındaki çocuk 'Katliam yapacağım' dedi arkadaşını bıçakladı

OKULDA ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ İDDİASI Diğer yandan E.D.'nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri 'Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Bu sözleri duyan M.A.'nın ise E.D.'yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

"KATLİAM YAPACAĞIM MİRAÇ OKULA GELEMEYEBİLİR" DEMİŞ'

Olayla ilgili konuşan M.A. "Sabah okula giderken arabanın arkasında pusuyordu. Sonra ben çıktım bana bıçak vurdu. Bu çocuğun psikoloji bozuk, herkese sataşıyor. Sonra ben de ona sataştım ama biz konuyu kapatmıştık. Sonra bir sabah çıktı, böyle oldu. Pusu kurdu. Arkadaşlarıma 'Katliam yapacağım, yarın Miraç okula gelemeyebilir' demiş. Tüm sınıf zaten ondan şikayetçi. Sonra ben direkt eve koştum, babam ambulansı aradı. Ambulans gelmeyince komşunun arabasıyla hastaneye gittik. Orada da 4 dikiş atıldı. Yakalandı şu an gözaltında. Daha önce böyle bir olayı olmamış, kimseyi bıçaklamamış. Bıçağı cebine koymuş sonra karakolda bulmuşlar" dedi.