Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında gerekçeli karar! O mektup dosyada: Düzenini kur baba orada

M.A.D. VE A.Ö. HAKKINDA VERİLEN BERAAT KARARININ GEREKÇESİ



Kararda, M.A.D. ve A.Ö'nün eyleme yardım etme suretiyle iştirak etmelerinden bahisle cezalandırılmalarının talep edildiği, ancak tanıkların beyanlarında eyleme iştirak ettiklerine ilişkin herhangi bir görgüsünün olmadığından bahsettiği belirtildi.



Dava kapsamında, M.A.D. ve A.Ö'nün maktul ile önceye dayalı bir tanışıklıklarının ve husumetlerinin olmadığının anlaşıldığı ifade edilen kararda, bu durumun maktulün ailesinin, M.A.D. ve A.Ö'nün ve tanıkların beyanları ile incelenen belge ve kayıtlar doğrultusunda anlaşıldığı kaydedildi.



Kararda, şu ifadelere yer verildi:



"İncelenen dijital materyaller ve iletişimin tespitleri dikkate alındığında suça sürüklenen çocukların birbirleriyle veya diğer suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B. ile aralarında olay öncesinde olaya ilişkin herhangi bir yazışmanın tespit edilememesi, yine suça sürüklenen çocuklar ile aileleri arasında olay öncesinde yapılan ve olaya ilişkin bir yazışma olmaması ve her ne kadar görüntü kayıtlarında suça sürüklenen çocuklar zaman zaman bir arada bulunsalar da aralarında ne tür bir konuşma geçtiğinin tespit edilememesi nedeniyle M.A.D. ve A.Ö'nün eyleme iştiraklerini ortaya koyan kesin bir tespit bulunamamıştır."



M.A.D. ve A.Ö'nün olay sırasında pazar yerinde olmasının yahut olay sonrasında B.B. ve U.B. ile aynı metrobüste olmalarının tek başına suça iştirak iradelerini göstermeyeceği kaydedilen kararda, her ne kadar M.A.D'nin perdeleme yaparak suçta kullanılan bıçağın temin edilmesini kolaylaştırdığı iddia edilmişse de görüntü kayıtlarında buna ilişkin net bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.



Gerekçeli kararda, bilirkişinin kameranın bakış açısı, olay yerine olan uzaklığı, çözünürlük kalitesi gibi belirttiği nedenler ve "B.B'nin bıçağı sol kol bilek arasına koyarcasına hareket ettiği" tespiti birlikte değerlendirildiğinde, B.B'nin bıçak alma anını veya sonrasında saklama anını M.A.D'nin bildiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı vicdani kanıya varılmadığı belirtildi.



M.A.D. ve A.Ö'nün, B.B. ve U.B'nin yanlarında bulunarak suç iradesini cesaretlendirdikleri, maktulün korkmasına, direncinin kırılmasına sebebiyet verdikleri, suçun işlenmesini kuvvetlendirdikleri iddia edildiği belirtilen kararda, suç işleme iradesini etkileyen desteğin varlığının failin iç dünyasıyla alakalı olduğu, bu hususun kabulünün faillerin iç dünyalarının yorumlanması niteliği taşıyacağı ve dosya kapsamında maddi delil ile desteklenemediğinden suçun işlenmesinde bir etkileri olduğuna dair şüpheden uzak kanıya varılamadığı kaydedildi.



Kararda, M.A.D. ve A.Ö'nün, B.B. ve U.B'nin suçun işlenmesinde kullanılan araçları temin etmek, suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında maddi yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaat etmek, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek şeklinde hangi eylemlerde bulunduklarının mahkumiyete yeterli delillerle sabit olmadığından beraatlerine karar verildiği belirtildi.