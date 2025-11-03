Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar hayatını kaybetmişti! Kazada tutuklanan motosiklet sürücüsü: Bir anda önüme çıktı

TUTUKLANAN SÜRÜCÜ: 'BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI'

Diğer yandan kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Berkay O.'nun ifadesinde normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemlemleri tamamlanan Berkay O. adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde ise, Berkay O.'nun 'Dün arkadaşımla beraber motorla dışarı çıktık. Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde ışıklarda durdum. Yeşil yanınca devam ettim. Üç şerit yol vardı, en sonda araçlar park ediyordu. En sağdan gidiyordum. Yaya, yaya geçidi ve ışık olmamasına rağmen orta şeride kadar ilerlemişti. Biraz karanlıktı. Fark ettiğim anda frene bastım. Duramayacağımı anladığımda korna ve selektör yaptım. O, arkasına bakmadan devam etti, ben de çarptım. Motorum taksiye çarptı, ben de sürüklenip yaralandım. Alkol almadım, ehliyetim var. Serbest bırakılmamı talep ediyorum' dediği bilgisi edinildi. Berkay O., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.