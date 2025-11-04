Ailesini kaybetmişti: Gebze'de çöken binada enkazdan kurtulan Dilara'ya acı haber verildi!

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken binada, enkazdan sağ olarak kurtarılan Dilara Bilir'e (18), annesi ve babası ile 2 kardeşinin hayatını kaybettiği haberi psikologlar eşliğinde bugün verildi.

Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de 7 katlı binanın çökmesi sonucu dairelerden birinde kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetti.