Kadın komşusuna dehşeti yaşattı: Yaptıkları kan dondurdu! Ölümden dönülen o olayda yeni gelişme...

Serhan Kaynar, hem apartmanda yangın çıkardığı hem de Tezcan K.'yi öldürmeye çalıştığı için 2 ayrı mahkemede, geçen nisan ayı itibarıyla yargılanmaya başladı. Tezcan K.'nin kapısını yaktığı için 'Mala zarar verme' suçundan yargılandığı davada, bipolar bozukluğu raporu verilen Serhan Kaynar'a, bu gerekçeyle ceza verilmedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, yeni rapor doğrultusunda sanığın 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Serhan Kaynar mütalaaya karşı çıkarak, "Öldürme kastım yoktu, korkutmak istedim, beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

'DELİ NUMARASI YAPTI'

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Tezcan K., duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu kişi, aklı yerinde olmayan bir insan olsaydı böyle planlı düzenek hazırlayıp bir kişiyi öldürmeye teşebbüs edemezdi, bu nedenle en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Bu kişinin yaptıkları kasıtlı ve tehlikelidir. Deli numarası yaparak bu davranışları sergilemesi de suç unsurudur. Yaşadığım mağduriyetin dikkate alınmasını, gerekli yasal işlemlerin titizlikle yürütülmesini ve kamu güvenliği açısından gerekenin yapılmasını talep ediyorum" diye konuştu.