Kahve Sektöründe Sürdürülebilirlik: Gloria Jean’s, Mehmet Dinçerler Liderliğinde Brezilya’da Yeni Adımlar Atıyor

Gloria Jean's, kahve tedarik zincirini güvence altına almak ve sürdürülebilirliği desteklemek için Brezilya'daki en büyük kahve üreticilerini yerinde inceledi. Mehmet Dinçerler'in liderliğinde atılan adım, kalite ve çevreyi öncelikli kılan stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.

Kahve, Gloria Jean's için yalnızca bir ürün değil; markanın kalbinde yer alan bir deneyim. Mehmet Dinçerler'in liderliğinde Gloria Jean's ekibi, misafirlerine en kaliteli kahveyi sunmak ve franchise ağına kesintisiz tedarik sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanını geziyor. Son olarak Brezilya'da gerçekleştirilen ziyaret, markanın sürdürülebilirlik ve güvence vizyonunu somutlaştırdı.

Gloria Jean's Ekibi Brezilya Kahve Üreticileriyle Buluştu

2024-2025 sezonunda Brezilya'daki kahve hasatındaki düşüş ve 2026'da da devam etmesi beklenen bu trend, sektör için maliyet artışı ve kaliteli ürüne erişimde risk anlamına geliyor. Kahve borsasında son altı ayda %80'e varan artışlar kaydedilmesi, tedarik zincirinde olası zorlukları öngörmeyi zorunlu kıldı. Bu çerçevede Gloria Jean's ekibi, Brezilya'da dünyanın en büyük kahve tedarikçilerinden biri olan Olam Food Ingredients'ın son teknolojiye sahip tesislerini yerinde ziyaret etti.

Sürdürülebilir Kahve Üretimi İçin Kalite ve Çevre Odaklı Adımlar

Dinçerler'in açıklamasına göre, ziyaretin en önemli amacı, kahvenin alındığı çiftliklerin sürdürülebilirlik standartlarına uyumunu birebir görmekti. Çevreci tarım uygulamalarını yerinde gözlemlemek, markanın misafirlerine sunacağı kahvenin hem kaliteli hem de sürdürülebilir olmasını güvence altına alıyor.

Gloria Jean's, Sürdürülebilirlik Anlaşmalarıyla Kahve Tedarik Zincirini Güvenceye Aldı

Mehmet Dinçerler, "Bugün gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz ki, yaptığımız stratejik anlaşmalar sayesinde hem markamızı hem de iş ortaklarımızı güvence altına aldık" ifadelerini kullanarak, atılan adımın markanın sürdürülebilir büyüme vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Gloria Jean's, bu adımla hem kaliteyi hem de çevreyi öncelikli kılan bir yaklaşımla sektörde fark yaratmayı sürdürüyor.

Haber Kaynağı: https://www.linkedin.com/posts/mehmetdincerler_kahvenin-kalbine-yolculuk-s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik-activity-7326191181699145728-VfvT?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABWAyaIBGV7xTjA2hFleHUjHesaPz_5Ug_Y

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"