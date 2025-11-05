Avcılar'da korku dolu anlar: Servis bekleyen çocuğu dakikalarca takip etti

Bu sırada sokakta beklemeye devam eden şüpheli, servisin gelmesiyle hızla uzaklaştı. Sokağa çıkan anne, şüphelinin peşinden giderken öğrenci servise bindi.

Bu sırada sokağa gelen bir kişi, öğrencinin yanına gelerek konuşmak istediğini söyleyip ısrarla yanına çağırdı. Şüpheliden korkan kız, binaya girerek annesine haber verdi.

Öğrencinin ailesi, çocuklarının kaçırılma girişiminde bulunmasının ardından polise giderek şikayetçi olurken yaşananlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS TESPİT ETTİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, kız çocuğu ve ailesini tedirgin eden kişiyi tespit ederek yakaladı. Aynı bölgede oturduğu belirlenen B.K.'nın kısa süre önce dizüstü bilgisayarı ve tabletinin çalındığı, hırsızı tespit edebilmek için çevrede güvenlik kamerası olan yerlere baktığını söylediği öğrenildi.