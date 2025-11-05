Ölümcül karışım!

İzmir'de geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Bornova ilçesinde 1 Kasım akşamı Cadılar Bayramı etkinliği öncesinde, alkolle birlikte marketten aldığı enerji içeceğini karıştırarak tükettiği iddia edilen 16 yaşındaki lise öğrencisi Alp Sirek fenalaştı. Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

KANA DAHA HIZLI KARIŞIYOR

Sirek'in ölümünden sonra gözler, uzmanların uyarılarına rağmen alkolle birlikte tüketilen enerji içeceklerine çevrildi. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Narin, insan sağlığına zararlı olan alkolün zaten damarlarda genişlemeye yol açtığını, enerji içecekleri sayesinde alkolün daha hızlı kana karıştığını aktardı. "Enerji içeceklerinin temel felsefesi kalbin çalışmasını anormal şekilde arttırmasıdır. Alkolle birlikte alındığında bu durum çok daha kötü olur" diyen Narin, "Enerji içecekleri son günlerde özellikle gençler arasında bilinçsizce kullanılan, içindeki maddelerle kalbi bir bakıma kırbaçlayan, var olan sorunları daha belirgin hale getiren ve kalbi gereğinden fazla enerji yükü altına sokan içeceklerdir" ifadelerini kullandı.

KORKUNÇ SONUÇLARI OLABİLİR

"Enerji içeceği alkol ile birlikte şu kadar doz içilirse kötü sonuçları olur" diyebilmenin zor olduğunu da aktaran Prof. Dr. Narin, "Kişinin kalp ritim bozukluğu olabilir, belki daha önce geçirdiği ve bilmediği bir enfeksiyona bağlı özellikle miyokarditlerin, kawasaki hastalığının yani kalp kasını etkileyen yapıların getirdiği sorunları olabilir. Ya da çok sağlıklı bir kalpte de bu tür karışımlar ölüme sebebiyet verebilir. Kalbimizi bir motor gibi düşünürsek, motorda gaza fazla basarsanız patlar. Dolayısıyla böyle bir hırpalamayla ve altta yatan bir sebep de varsa bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını bilemeyiz" diye konuştu.

'TAVSİYE ETMİYORUM'

Prof. Dr. Nazmi Narin, "Gençlerimizin zaten enerji içeceklerine ihtiyaçları yok. Kahve bile bir enerji içeceğidir. Kahve içtiğiniz zaman ne oluyor? Gençler gece uyanık kalalım diye bu tür içecekleri içiyorlar ama siz bu şekilde kalbinizi yoğun bir şekilde çalıştırıyorsunuz. Dolayısıyla gençlere hatta erişkinlere de enerji içeceklerini önermiyorum, tavsiye etmiyorum. Kalplerimiz bizlere emanet organlar. 24 saat durmadan canla başla çalışan kalbimize ve diğer organlarımıza iyi bakalım. Bu tür katkılı, zararı belirli olan şeyleri hayatımıza katmayalım" dedi.