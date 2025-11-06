Kendisine şiddet uygulayan kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü!

İstanbul Üsküdar'da yaşayan Sinan ve Zeynep çifti 25 yıl önce evlenmişlerdi. Çiftin biri kız biri erkek iki çocuğu oldu. Zaman zaman memleketleri Kars'a gidip gelen çift, Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi'ndeki tek katlı gecekonduda yaşamını sürdürüyordu. 44 yaşındaki ev hanımı Zeynep G., geçim sıkıntı nedeniyle çocuklarına sahip çıkabilmek adına evde el işi yapıp satıyordu. 53 yaşındaki eşi Sinan G. ise iddiaya göre düzenli bir işte çalışmıyordu. Zaman zaman inşaat, tekstil gibi işlerle ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyordu. İddiaya göre çiftin evlilikleri ilk yıllardan beri şiddetli geçimsizlikle sürüyordu. Sinan G. eve alkollü geldiği zamanlarda eşini darp ediyordu.

EŞİNİ DÖVÜYORDU

İddiaya göre olayın yaşandığı 15 Ekim akşamı da evine yine alkollü gelen Sinan G., eşine küfürler savurdu, sonra yatağına geçip yattı. Yaşadığı baskı, tehdit ve şiddete karşı büyük öfke duyan Zeynep G. kan donduran bir plan yaparak mutfağa gitti. Yaklaşık 3 litre ayçiçeği yağını büyük bir tencereye koyup ısıtmaya başladı. Yağ kaynama noktasına gelince de tencereyi alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Zeynep G., kızgın yağı yatakta uyuyan eşinin bütün vücuduna döktü. Neye uğradığını anlayamayan adam acı içinde uyandı. Zeynep G. bağırmalar eşliğinde eşine iki kez de tokat atıp evden kaçtı ve yandaki komşuya sığındı. Komşunun ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, baygınlık geçiren Sinan G.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan adamın yüzü başta olmak üzere vücudunda yanmamış yer kalmamıştı. Sinan G. 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 28 Ekim günü doktorlar Sinan G.'nin kalbinin durduğunu belirtti.

'BANA GÜN YÜZÜ GÖSTERMEDİ'

ADAM yaralamadan gözaltına alınan Zeynep G.'ye, eşi öldüğü için 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla işlem yapıldı. Kan donduran ifadesinde Zeynep G., "25 yıllık evliyiz. Bir gün gün yüzü görmedim. Evliliğimizin ilk yıllarından beri beni darp ediyordu. Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Çocuklarım için yıllarca katlandım. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım. Sonra da polisler gelip beni aldı" dedi. İki çocuk annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.