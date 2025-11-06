Son dakika: Bakan Tekin, LGS tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek. 8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.