Üsküdar'da kocasını kızgın yağ ile katleden eş konuştu: O gece uyumasını bekleyip...

"BANA KARŞI CİNSEL İSTİSMARDA BULUNURDU VE OLAYLAR KIZIMIN YANINDA OLURDU"



Zeynep G. mahkemede verdiği savunmasında, "25 yıllık evliyim. Eşim alkol bağımlısı. Evlendiğimiz günden itibaren eşimden şiddet gördüm. 2 kere boşanma davası açtım fakat kendisi müsaade etmedi. Ailemin evine döndüm ama çocuklarım için geri dönmek zorunda kaldım. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Olay gecesi bana cinsel istismarda bulundu. Her gün alkol alır. Sürekli bana karşı cinsel istismarda bulunurdu ve olaylar kızımın yanında olurdu. Ben artık bunlardan bıktım. Kızım bu olayları rehberlik hocasına da anlatmış. Olay gecesi yağı aldım. Kızımı yatağa yatırdım. Onun uyumasını bekledim. Yağı kaynattım eşimin üzerine döktüm" ifadelerini kullandı.

KOMŞU ŞOK OLDU! "KİMSEYE BİR ZARARI YOKTU. AMA BİZ AİLE İÇİNİ BİLEMEYİZ" Olayın ardından gözaltına alınan iki çocuk annesi Zeynep G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, komşusu Serhat Nalbantoğlu ise hayatını kaybeden Sinan Gürsül hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Nalbantoğlu, Gürsül'ün çevre tarafından sevilen, çok iyi bir insan olduğunu ve anlatılanların rahmetliye uymadığını ifade etti: Çok iyi bir insandı, çevre tarafından da çok sevilen bir insandı, çok üzüldük.