SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar sırasında cansız bedenlere ulaşılırken henüz tam olarak içeride kaç kişi olduğu henüz belirlenemedi.





KOCAELİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

"Dilovası İlçemizde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün 09.05'de yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahele edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır."