SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iş yeri alevlere teslim oldu.Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangının kontrol altına aldığı belirlenirken, alınan ilk bilgiye göre olay yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı tespit edildi.
FACİADAN ACI HABER GELDİ
Haftasonu olması nedeniyle fabrikanın boş olduğu düşünülürken, soğutma çalışmalarının ardından acı haber geldi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Feci yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar sırasında cansız bedenlere ulaşılırken henüz tam olarak içeride kaç kişi olduğu henüz belirlenemedi.
DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Oluşan duman bulutu tüm Kocaeli'yi kapladı.
KOCAELİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
"Dilovası İlçemizde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün 09.05'de yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahele edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır."