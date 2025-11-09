Cehennem Melekleri'nin üyesi infaz mı edildi? O ihbar ekipleri harekete geçirdi

29 yaşındaki Abdullah Rezan Çakıcı, Cehennem Melekleri (Hells Angels) Bielefeld Şube Başkanıydı. Ağırlaştırılmış saldırı, tehdit ve silah bulundurma gibi suçlardan 29 suç kaydı bulunan Çakıcı, 2014 yılında, Cehennem Melekleri lideri Necati Arabacı ile iddiaya göre uyuşturucu ticaretinden elde edilen 300 bin Euronun kaybolmasıyla ilgili ters düştü. Bu kavganın ardından Çakıcı, "Nomads Turkey Bielefeld"den atıldı. Grup üyeleri, o günden sonra Çakıcı'yı kanun kaçağı ilan etti.

"SON ANA KADAR SAVAŞACAĞIM"

Kulüpten men edilmesini sindiremeyen Rezan Çakıcı ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı dört dakikalık bir videoda, ailesine veya kendisine zarar vermek isteyenlere "kapıma dayananı af etmem, son ana kadar savaşacağım "dedi.

ESRARENGİZ BİR ŞEKİLDE KAYBOLDU

Bu olaylardan 3 yıl sonra 3 Temmuz 2017 akşamı, Oldenburg kentinde bir ATM ye 300 euroya yatıran Çakıcı, ardından kuzeni Ali Çakıcı ile ortak işlettiği Oldenburg-Nadorst'ta "Smokingzs" adlı nargile barına geçti. İddiaya göre ne olduysa burada oldu. İki çocuk babası Çakıcı, cüzdanını, otomobilinin anahtarları ve silahı orada bırakıp ortadan kayboldu.