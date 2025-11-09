Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinde dikkat çeken karar





"Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca edindikleri çalışma yükümlülükleri karşılığında dinlenme hakkı olarak kullandıkları bir süredir. Kurban Bayramı gibi genel tatiller ise çalışılmayan ve kanunla tatil ilan edilen günlerdir. Genel tatil olan gün için yıllık izin kullanılması, çalışanın açıkça aleyhine bir durum yaratarak, Anayasa ve 657 sayılı Kanun kapsamında güvence altına alınan dinlenme ve izin hakkı daraltılmış olacaktır.



Yıllık izin tarihleri içerisinde kalan ve cumartesi-pazar günlerine denk gelen bayram günleri 2429 sayılı Kanun'a göre genel tatil günü niteliği taşıdığından yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması için genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması kanaat ve sonucuna varılmıştır."

