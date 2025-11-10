Cehennem Melekleri’nde infaz iddiası

ALMANYA'DA 2014 yılında Cehennem Melekleri lideri Necati Arabacı ile ters düşüp, gruptan atıldıktan 3 yıl sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan çete eski üyesi Abdullah Rezan Çakıcı'yla ilgili sır perdesi bir videoyla yeniden aralandı. Her yerde aranan Çakıcı'nın infaz edildiği anlara ait görüntünün olduğu ortaya çıktı. Polis o görüntüleri bulana para ödülü verileceğini duyurdu. 29 yaşındaki Abdullah Rezan Çakıcı, Cehennem Melekleri (Hells Angels) Bielefeld Şube Başkanıydı. Ağırlaştırılmış saldırı, tehdit ve silah bulundurma gibi suçlardan 29 suç kaydı bulunan Çakıcı, 2014 yılında, Cehennem Melekleri lideri Necati Arabacı ile iddiaya göre uyuşturucu ticaretinden elde edilen 300 bin Euronun kaybolmasıyla ilgili ters düştü.