'Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan' kampanyası kapsamında 81 ilde umutlar yeşeriyor!

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan "Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası kapsamında, her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan dikilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği Yeşil Vatan Seferberliği çerçevesinde hayata geçirilen proje ile 81 ilde "Aile Ormanları" kurulacak ve yılda yaklaşık 1.5 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Bakanlar Mahinur Özdemir Göktaş ve İbrahim Yumaklı, Ankara'da yeni doğan bebekleri ziyaret ederek ailelere fidan dikim sertifikalarını takdim etti. e-sertifikalar sayesinde aileler, dikilen fidanların bilgisini alabilecek ve projeye tüm Türkiye'den katılım sağlanacak.