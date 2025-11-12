Antalya’da şüpheli ölüm! Falezlerden kayalık alana düşerek can verdi

ANTALYA'DA 20'li yaşlarda olan bir genç, 'ailemin bir suçu yok' deyip 30 metrelik falezlerden atladı. Deniz polisi tarafından bota alınan genç, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerince burada yapılan kontrol de, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı. Görgü tanıklarından Muharrem Altun, "Buraya çıktı, telefonla konuşuyor sandım ama konuşmuyormuş. 'Ailemin bir suçu yok' deyip atladı. Keşke önce haberimiz olsaydı, derdini konuşup ikna ederdik ama olmadı" dedi.