Sağlıklı kilo vermek isteyenler toplanın! Annabella o yöntemle 45 kilo verdi

Kilo vermek isteyenler toplanın. 45 kiloyu tamamen doğal yöntemlerle veren Annabella, "En büyük sırrım bu!" diyerek herkesi şaşırttı. Ünlü içerik üreticisi, her öğününde kullandığı basit bir besinin kilo verme sürecini nasıl hızlandırdığını anlattı.
Son paylaşımında takipçilerine motivasyonun azaldığı dönemlerde bile gelecekteki bedeninizin alışkanlıklarını bugünden edinmenin önemini hatırlattı.
"45 kilo verdim ve bu süreçte bana en çok yardımcı olan sözü paylaşmak istiyorum," dedi Annabella.
"'SAHİP OLDUĞUN BEDEN İÇİN DEĞİL, HAYAL ETTİĞİN BEDEN İÇİN YE'
Yemek hazırlamak istemeyebilirsin, spor salonuna gitmek zor gelebilir, ama hayalini kurduğun beden o hazırlıkları yapıyor olacak. Bu yüzden bugünden iyi alışkanlıklar edinmek çok ama çok önemli."
Eskiden fazla kilosu varken ne yapacağını bilemediğini söyleyen Annabella, o dönem bu farkındalığa sahip olmayı dilediğini ifade etti:
"Keşke o zamanlar bunu bilseydim. Kendimi kaybolmuş hissediyordum, iyi alışkanlıklarım yoktu. Bu yüzden bu söz, sana nazik bir hatırlatma olsun: Gelecekte istediğin beden için bugünden çabala."
ASIL KİLO VERMESİNİ SAĞLAYAN BU OLDU
Annabella, kilo verme yolculuğunun başında uyguladığı küçük ama etkili alışkanlıkları da takipçileriyle paylaşıyor.
Bir videosunda, şaşırtıcı bir şekilde kilo verme sürecinde her öğününe marul eklediğini açıkladı:
"Eskiden salata sevmiyordum," diyen Annabella, "Ama dürüst olayım, 45 kiloyu vermemde marulun payı büyük. Kalori eklemeden tok hissetmek istiyorsanız, marul gerçekten oyunu değiştiriyor."
Her öğünde proteini bir miktar marulun üzerine koyarak yediğini anlatan içerik üreticisi, bu sayede hem tokluk hissini artırdığını hem de daha az kalori aldığını belirtti.
"Bu muhtemelen size verebileceğim en büyük ipucu," diyor Annabella.
"Kendimi çok daha iyi hissettim ve keşke bu değişikliği daha önce yapsaydım. Ama hiçbir zaman geç değil."