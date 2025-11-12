Zorunlu kış lastiği uygulaması için son üç gün! 5 bin 856 TL cezası var





Lastik sökme ve takma işlemi, 16 inç ve altı jantlar için 1000 liraya, 17 inç ve üzeri jantlar için 1200-1500 liraya gerçekleştiriliyor.



Yeni kış lastiği fiyatları da ebatlara göre değişiklik gösteriyor. 13 ve 14 inç jantların fiyatları 2 bin lira seviyelerinden başlarken, marka ve kalitesine göre 5 bin liraya kadar çıkıyor. Büyük inçli tek bir lastik fiyatı da 15 bin liraya kadar ulaşabiliyor.



Lastik oteli bedeli de 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde talep ediliyor.

