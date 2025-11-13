Almanya'dan İstanbul'a tatile gelmişlerdi: Böcek ailesinden sadece onlar sağ kaldı...

9 Kasım'da İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek, 11 Kasım öğle saatlerinde Ortaköy'de vakit geçirdi. Baba Servet Böcek'in polise verdiği ilk ifadeye göre, aile cami yakınında bir seyyar satıcıdan midye aldı, ardından kumpircilerin olduğu caddede bir mekânda kokoreç ve çorba yedi. Anne Çiğdem Böcek'in ifadesinde ise kocasının ve oğlunun kokoreç, kendisinin tavuk tantuni, kızının ise sucuk ekmek yediği bilgisi yer aldı.

AKŞAM SAATLERİNDE DURUMLARI AĞIRLAŞINCA... Ailenin daha sonra taksiyle otele döndüğü, marketten su ve bir dükkândan lokum aldıktan sonra akşam altı buçuk civarında odalarına girdikleri kaydedildi. Gece boyunca çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti sebebiyle aile ertesi sabah hastaneye gitti. Çocukların tedavi edilip taburcu edilmesinden sonra aile yeniden otele döndü ancak akşam saatlerinde durum ağırlaştı. Anne, küçük Masal'ı hareketsiz bulunca 112'ye başvurdu.