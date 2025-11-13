Özgü Namal ve çocukları trafik kazası geçirdi!

ÜNLÜ oyuncu Özgü Namal, dün sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası oyuncu ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Namal'ın menajeri Gülistan Tartar, yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, 'Kaza Beykoz'da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi. Emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde ciddi yaralanmanın önüne geçildi' dedi. Yapılan kontrollerin ardından Özgü Namal ve çocukları hastaneden taburcu oldu. Namal, 'Hiçbir şeyimiz yok, çok iyiyiz' ifadelerini kullandı.