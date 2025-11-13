Tüm kümes hayvanlarına karantina kararı!

Avrupa ülkeleri artan kuş gribi (H5N1) salgını nedeniyle alarm durumuna geçti. İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı'ndan, kuş gribinin yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak amacıyla bugünden itibaren ülkedeki tüm çiftliklerde kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulmasını zorunlu kılan bir kararname yayımlandı. Kararname, kümes hayvanlarının satış amacıyla pazarlara veya kültürel etkinliklere götürülmesini de yasaklıyor.

Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren kararname, ördek ve kazların diğer kümes hayvanları ile bir arada tutulmamasını, yabani kuşların erişebildiği açık su kanallarıyla kümes hayvanlarının temasının kesilmesini veya bu su kaynaklarının arıtılmasını da zorunlu kılıyor. Kararnameye göre, kümes hayvanlarının beslenmesi ve sulanması amacıyla dış mekanda kurulu depoların da yabani kuşlara karşı korunması gerekiyor