TÜRGEV’den mesleki eğitime güçlü destek

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), "Mesleki Farkındalık ve Bilinçlendirme Projesi" kapsamında başlattığı Mesleki Eğitimde Farkındalık Çalıştayları Serisi'nin ilkini geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirmesinin ardından, projeyi Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. TÜRGEV, projeyle birlikte mesleki eğitimi yalnızca bir okul süreci olmaktan çıkararak, saha deneyimiyle bütünleşmiş bir öğrenme ekosistemi kurmayı amaç ediniyor. Vakıf, "stajdan kariyere uzanan bir öğrenme zinciri" vizyonuyla gençlerin üretim kültürüne katılımını güçlendirmeyi, eğitimden istihdama uzanan süreçte "farkındalıktan iş birliğine, iş birliğinden dönüşüme" uzanan kalıcı bir etki modeli oluşturmayı planlıyor. "Mesleki Farkındalık ve Bilinçlendirme Projesi" hakkında konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, mesleki eğitimin Türkiye'nin üretim gücünü, kültürel devamlılığını ve istiklal ruhunu besleyen en önemli alanlardan biri olduğunu vurguladı.