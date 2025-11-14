Söke Belediyesi’ne sıfır atıkta büyük onur

AYDIN'IN Söke Belediyesi, sıfıratik.gov.tr'de yayımlanan "İyi Uygulama Örnekleri" arasında yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na ait platformda, Türkiye genelinden seçilen 56 belediye örnek uygulamalarıyla yer alıyor. Büyükşehir belediyelerinin de aralarında bulunduğu bu belediyeler arasına Söke Belediyesi de adını yazdırdı. Bu durum Söke Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların ve başarının resmen tescillenmesi anlamına geliyor