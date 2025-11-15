Kabataş’ta metro inşaatında çökme!

Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçüğün altında kalanlar olduğu öğrenilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.
HABER MERKEZİ
