Kabataş'ta metro inşaatında çökme!

Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçüğün altında kalanlar olduğu öğrenilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

