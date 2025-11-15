Sahte bungalov çetesine 11 ilde dev operasyon

KOCAELİ merkezli 11 ilde, internet üzerinden sahte bungalov kiralama ilanı vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 37 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi. Şüphelilerin, internet üzerinden sahte hesaplar açarak "bungalov kiralama" vaadinde bulunduğu, kendilerini arayan vatandaşlara IBAN vererek para topladığı belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.