SON DAKİKA: Sivas, Ordu ve Malatya'da hayat felç oldu! Yoğun kar yağışı yollar trafiğe kapandı





Ağır vasıta geçişine kapatılan yollar ise Koyulhisar-Mesudiye ve Divriği-Kangal karayollarında ağır vasıta geçişlerine çift yönlü izin verilmiyor. Malatya Akçadağ-Darende: Bu güzergah, yoğun kar ve fırtına sebebiyle çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatıldı.





KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ AŞTI, EKİPLER ALARMDA Özellikle Ordu'nun Mesudiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bildirildi. Yolda kalan vatandaşlar için Mesudiye Belediyesi tesislerinde sıcak ortam ve ikramlar sağlanıyor. Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde de kar yağışı etkisini sürdürerek sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.