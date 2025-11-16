Beyoğlu’ndaki metro kazasında 2 kişi tutuklandı

Beyoğlu'nda dün metro inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetmişti. Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katta iskele çökmüştü. 2 işçi göçük alanından ilk müdahale ile çıkarılırken, yardım ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan 3 işçi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan işçilerden Selahattin Erdoğan'ın (44) hayatını kaybetti, 2 işçinin tedavisinin ise devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan uzman bilirkişinin hazırladığı raporda, taşeron şirket sahibi ve şantiye şefi asli kusurlu olduğu tespit edildi. Yaralanan işçiler ise tali kusurlu olduğu raporda belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.C. ve şirketin şantiye şefi olarak görevli O.C. "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.