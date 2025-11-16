Bursa'da eski sevgilisini börekçide öldürmüştü! Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı

Bursa'da takip ettiği eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u (40) börek almak için girdiği işletmede tabancayla başından vurup intihar eden Fevzi Köksal'ın (40), Ankara'dan kente geldiği belirtildi. Köksal'ın cenazesi Ankara'ya, Bulut'un cenazesi ise toprağa verilmek üzere Samsun'a gönderildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde meydana geldi. Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi Köksal, bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u tabancayla başından vurdu. Dışarı çıkan Köksal, caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.