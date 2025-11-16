Kızı Abacı’nın son anlarını anlattı...

KIZINI görmek için gittiği ABD'de 78'inci doğum gününde yaşama veda eden Muazzez Abacı'nın son anlarına ilişkin bilgiler ortaya çıktı. Abacı 5 Kasım tarihinde kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp krizi geçirdi. Stent takılan sanatçı böbreklerinde komplikasyon oluşması nedeniyle 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Sanatçının kızı Aslı Saba Abacı annesinin son anlarına ilişkin "Anjiyodan sonra bir çok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi" ifadelerini kullandı. Annesinin yoğun bakım sürecini anlatan Sabacı, "Biz hastaneye ilk gittiğimiz zaman 'gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi' gibi sorulara annem, 'Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz' demişti. Öyle hayat doluydu" sözleriyle ifade etti.